مسلسلا رمضان 2019.. أيمن بهجت قمر يكشف خطأ مسلسل "حدوتة مرة"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:45 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
انطلقت أولى حلقات مسلسل "حدوتة مرة" الذي يذاع على شبكتي قنوات القاهرة والناس والنهار، وتلعب بطولته الفنانة غادة عبد الرزاق.
وكشف المؤلف أيمن بهجت قمر عن خطأ في كلمات تتر بداية مسلسل "حدوتة مرة" الذي غنته أنغام.
كتب عبر حسابه على Twitter موضحا أن الخطأ بسبب تقصير منه في مراجعة الكلمات بسبب ضيق الوقت.
وقال إن الكلمات الصحيحة هي "وجراح كتير تدبل تموت.. إلا جراح البداية"، بدلا من "أحلام كتير تدبل تموت".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما حدوتة مرة بث مباشر بأخبار الفن المسلسل الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- تامر حسني ينتهي من تسجيل تتر مسلسل "مدرسة الحب"
- آدم يطرح "عرب على ورق" دعمًا للقدس
- أصالة لـ"أنغام": "بكيت بكل مرة سمعت تتر ممنوع الاقتراب أو التصوير"
- المطرب وليد سعد ينفصل عن زوجته
- أنغام وزوجها يشتركان في مسلسل "حدوتة مرة"
- مفاجأة.. أنغام تغني تتر "حدوتة مرة" بدون مقابل!
- ٣ أسماء غريبة تسيطر على أولى حلقات "حدوتة مرة"
- أنغام تعايد جمهورها في شهر رمضان بـ30 يوم فرحة (فيديو)
- مسلسلات رمضان 2019.. غادة عبدالرازق تبيع أبنائها الثلاثة لعائلة ثرية في "حدوتة مرة"