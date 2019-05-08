مسلسلا رمضان 2019.. أيمن بهجت قمر يكشف خطأ مسلسل "حدوتة مرة"

انطلقت أولى حلقات مسلسل "حدوتة مرة" الذي يذاع على شبكتي قنوات القاهرة والناس والنهار، وتلعب بطولته الفنانة غادة عبد الرزاق.





وكشف المؤلف أيمن بهجت قمر عن خطأ في كلمات تتر بداية مسلسل "حدوتة مرة" الذي غنته أنغام.





كتب عبر حسابه على Twitter موضحا أن الخطأ بسبب تقصير منه في مراجعة الكلمات بسبب ضيق الوقت.





وقال إن الكلمات الصحيحة هي "وجراح كتير تدبل تموت.. إلا جراح البداية"، بدلا من "أحلام كتير تدبل تموت".



