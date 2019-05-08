دكتور مناعة: الصيام الصحيح هو الذي يؤدي لإنقاص الوزن (فيديو)

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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، إن فوائد شهر رمضان ليست دينية وروحانية فقط، ولكن جميع الأبحاث تؤكد على ضرورة استغلال فترة الصيام لرفع مناعة الإنسان، واستخدامه كمدرسة لتغيير السلوك الإنساني.



وأضاف "بدران"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "النيل للأخبار"، أن الصوم كان له تأثير ودور كبير في نصر أكتوبر73، وأغلب المعارك الإسلامية، مشددًا على أن الأبحاث الحديث أثبتت أن أغلب القادة والعظماء الذين كانت لهم بصمات، كانوا من بيئات فقيرة، وهذا يعني أن الجوع يؤدي لزيادة الأداء العقلي، وهذا ما أكده الرسول –صلى الله عليه وسلم- في قوله "جوعوا تصحوا".



وتابع، أن الصيام الصحيح هو الذي يؤدي لإنقاص الوزن، منوهًا إلى أن الصوم يساهم في التخلص من السموم الموجودة الجسم، والتي يمكن التخلص منها من خلال الصوم والرياضة والحركة، مشددًا على ضرورة أن يتضمن السحور بقوليات لكونها بروتين بطيئة الهضم، محذرًا من المقليات والسكريات خلال فترة السحور، مع التركيز على الفواكه والسلطات والخيار والكوسة خلال السحور باعتبارها مصدر للمياه.



وناشد الصائمين، بتناول التمر على الفطار مع تناول شيء دافئ أو شوربة والانتظار لفترة لتناول وجبه الإفطار، مع الإكثار من شرب المياه، والفاكهة والسلطات.

