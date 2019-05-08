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رسالة من إيران إلى موسكو بشأن الاتفاق النووي

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:54 ص
رسالة من إيران إلى موسكو بشأن الاتفاق النووي
الرئيس الإيراني
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وكالات
 
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تلقت رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني حول الاتفاق النووي الإيراني وتدرسه بعناية.

 

وقال لافروف في اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في موسكو: "لقد تلقينا اليوم رسالة للقيادة الروسية، ونحن ندرسها بعناية، وبالطبع يوفر هذا الاجتماع فرصة لاجراء التقييمات وهي قيمة للغاية".

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