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ظريف: لقد صبرنا عاما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:44 ص
ظريف: لقد صبرنا عاما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
ظريف
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وكالات
 
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء 8 مايو، إن بلاده صبرت عاما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن روسيا والصين دعمت إيران، إلا أن المشاركين الآخرين في الاتفاق لم يلتزموا به.

 

وصرح ظريف عقب لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "لقد صبرنا عاما واحدا. حافظ أصدقاؤنا في روسيا والصين خلال هذا العام على العلاقات الجيدة بيننا. ربما لم يكن ذلك على المستوى، الذي توقعناه، ولكن على أي حال، وخاصة روسيا دعمت العلاقات الجيدة مع إيران. أما بقية المشاركين في الاتفاق النووي لم ينفذوا أيا من التزاماتهم".

 

وأشار ظريف إلى أن التدابير الإيرانية حول البرنامج النووي لا تنتهك الاتفاق، منوها إلى وجود 60 يوما لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وقد أبلغت إيران في وقت سابق سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرار "التوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما للمفاوضات.

 

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