ميسي يغادر الأنفيلد وحيدا بعد فضيحة برشلونة (فيديو)

غادر الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني ملعب الأنفيلد وحيداً بعد الخسارة المذلة من ليفربول 4-0 يوم امس في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.









ذكر برنامج التشيرينجو الإسباني، أن ليونيل ميسي شوهد يخرج وحيداً من منطقة المقابلات الصحفية في ملعب "أنفيلد"، لكنه لم يدل بأي تصريح وبدا في حالة من الغضب الشديد.









واضافت التقارير، أن حافلة برشلونة غادرت ملعب الأنفيلد وتوجهت إلى المطار بدون ميسي الذي خضع لاختبار المنشطات من جانب طبيب الاتحاد الأوروبي.









وظهرت ملامح الغضب على وجه ميسي خلال مغادرة ملعب الأنفيلد رافضاً الوقوف في منطقة المقابلات للإدلاء بأي تصريح عقب الخسارة الثقيلة من ليفربول.









والجدير بالذكر أن ليفربول نجح في تحقيق عودة تاريخية أمام برشلونة، برباعية نظيفة، وتمكن من العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الهزيمة التي مني بها الفريق في جولة الذهاب بنتيجة صفر-3.









وسيلعب ليفربول مع الفائز من مواجهة أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي في أمستردام، الأربعاء، علما أن الأول حقق الفوز ذهابا بهدف نظيف.



