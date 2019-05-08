الشيخ محمّد بن حمّودة يعتذر عن فتواه الخاطئة…

أوضح الشيخ محمد بن حمودة، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي فيسبوك، أعذار إفطار نهار رمضان بالنسبة إلى تلميذ الباكالوريا.

وقال : “معذرة للناس الي فهمتني بالغالط ونطلب السماح من المولى عز وجل لاني لم اوضح بما فيه الكفاية حتى ﻻ يلتبس الامر على الناس ربي ان شاء الله يعلمنا ويفهمنا ابنائي الي في الباكلوريا ربي ينجحكم ان شاء الله اعذار الافطار واضحة معلومة من الدين بالضرورة وما تطلبش اجتهاد كبير شكرا لبعض العلماء والائمة الفضلاء والنزهاء الي وقفوا معايا في ها المحنة نعاود ناكد الي يعدي في امتحان والي يخدم وغيرهم لا يمكن لهم الافطار الا بعذر شرعي ولا يجوز تبييت الافطار قبل حصول ذلك المانع الشرعي…”.

وكان الشيخ بن حمودة قد تحدّث عن هذا الموضوع ليلة امس الاثنين في اطار برنامج “حكايات رمضان” على قناة الحوار التونسي، دون الدخول في التفاصيل، وهو ما دفعه الى نشر تدوينة على الفيسبوك للتوضيح.