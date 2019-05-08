مسلسلات رمضان 2019.. هاني سلامة يتصدر تويتر بعد عرض الحلقة الثانية من قمر هادي

استطاع الفنان هاني سلامة، أن يتصدر مؤشرات مواقع البحث الإليكتروني، بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل قمر هادي الذي يقوم ببطولته.





وفى سياق متصل، كشفت الحلقة الأولى من قمر هادي عن ملامح الشخصيات الرئيسية للمسلسل، حيث يجسد هانى سلامة شخصية رجل أعمال يدعى "هادى أبو المكارم، وداليا مصطفى زوجة هانى سلامة تدعى مريم، وحمزة العايلى ابن عم هانى سلامة، بالإضافة إلى هادى الجيار الذى يجسد شخصية عم هانى سلامة، والذى يتاجر فى السيارات، فضلا عن رشدى الشامى الى يعمل مع هانى سلامة فى معرض السيارات .





ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".





المسلسل تأليف إسلام حافظ،إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة سينرجى، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور.



