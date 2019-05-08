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أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-5-2019

الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:34 ص
أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-5-2019
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واصل أسعار العملات استقرارها خلال بداية التعاملات اليوم الاربعاء 8-5-2019 في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري وتواصل أسعار العملات استقرارها أمام الجنيه المصري، وجاءت أسعار العملات أمام الجنيه على النحو التالي:

سعر اليورو الأوروبى اليوم
19.36 للشراء.
 19.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 22.57 جنيه للشراء.
 22.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك
 17.25 جنيه للشراء
 17.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
 56.77 جنيه.
 57.22 جنيه.

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