مسلسلات خليجية.. تفاصيل وأحداث الحلقة الثانية من مسلسل "فتنة"

وجهت "هيام" زوجة "جمال" رسالة مؤثرة لأبيها، خلال الحلقة الثانية، من المسلسل الأردني "فتنة" الذي يعرض على قناة "روتانا دراما"، في الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.





وخلال الحلقة كشفت "هيام" عن معاناتها بالزواج من "جمال"، وكيف أن والدها وعدها بالحياة مثل الأميرات، على عكس ما حدث بعد زواجها، حيث وصفت "جمال" بالوحش الذي ينقض عليها في أي لحظة، ويضربها ويوجه لها الإهانات طوال الوقت.





دارت أحداث الحلقة حول الشيخ "طراد" الذي يؤديه دوره الممثل الأردني "محمد المجالي"، وزيارته لوالدته، وكيف أنه مشغول البال بتلك الفتاة الجميلة التي رآها في السوق وجرحت يده بخنجرها، حينما حاولت الدفاع عن نفسها وقتما حاول أحد الرجال ضربها بعدما أهانته.

وأيضا ظهرت “فتنة” التي تؤدي دورها الممثلة لونا بشارة، وهي تفكر بالشيخ “طراد”، الذي لا تعرف هويته حتى الآن، وعلى ما يبدو أنها وقعت في غرامه، فهل ستلتقي “فتنة” صاحب الصقر، وتعرف هويته ويعرف من هي تلك الفتاة التي تشغل باله، وهذا ما ستعرضه الدراما الأردنية “فتنة” في حلقاتها القادمة على “روتانا دراما”.