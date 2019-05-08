هذا ما برمجته شركة نقل تونس خلال شهر رمضان لحرفائها

كشفت شركة نقل تونس ، أنها برمجت زهاء 9321 سفرة يومية منتظمة على خطوطها من بينها 833 سفرة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي الى جانب أكثر 1078 سفرة على خطوط المترو على ان تدعم هذه البرمجة خلال النصف الثاني من رمضان تماشيا مع الحركة الثقافية والتجارية.

وأوضحت الشركة ، التي تقدم خدمات نقل بالحافلات وعبر المترو الخفيف ، في بيانات نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة النقل على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك "، أن برمجة السفرات يتماشي مع الأوقات الادارية وأوقات المؤسسات المدرسية الجامعية.

وتوزعت السفرات على 8488 سفرة يومية منتظمة تؤمّنها 619 حافلة لفائدة المسافرين إلى جانب 833 سفرة يومية يؤمّـنها أسطول الحافلات المخصص للنقل المدرسي والجامعي والمتكوّن من 173 حافلة.

وستؤمن، خطوط المترو، يوميا 1078 سفرة في حين سيتجاوز عدد سفرات الخط الحديدي تونس- حلق الوادي- المرسى 128 سفرة وذلك بواسطة 100 عربة مترو و6 أرتال على الخط ت.ج.م

وستواصل الشركة تامين سفرات إضافية لتدعيم خط المترو رقم 4 تربط بين محطتي "سليمان كاهية" و "برشلونة" خلال الذروة الصباحية وبين محطتي " باب سعدون" و "خير الدين" خلال أوقات الذروة المسائية.