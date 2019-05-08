إقرار حزمة من الاجراءات لتلافي مشكل نقص امداد المناطق الريفية بمياه الشرب خلال الصائفة المقبلة

اقرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حزمة اجراءات لمجابهة ذروة الطلب على المياه بالوسط الريفي خلال صيف 2019، من بينها التركيز على النقاط السوداء وتأهيلها واعادة تشغليها وتقييم المجامع المائية على مستوى كل ولاية.

وصيغت حزمة التوصيات، في ختام جلسة عمل انعقدت ، الثلاثاء بمقر وزارة الفلاحة، لمتابعة مخططات استغلال وتوزيع المياه لمجابهة ذروة استهلاك الماء خلال صيف 2019 اشرف كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابجي بحضور إطارات الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه التابعة للوزارة وفق بلاغ نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني.

وشهدت العديد من التجمعات الريفية ، خلال السنوات الاخيرة ، نقصا في امدادات مياه الشرب بفعل تراجع الامطار من جهة والصعوبات المادية التي واجهت المجامع المائية من جهة اخرى.

وانتهت الجلسة الى ضرورة تذكير المندوبيات التي تشهد مشاريعها تأخّرا بوجوب التدخّل السريع ومواصلة استكمال تركيز الدوائر الجهوية للمجامع والعمل على التصدي للربط العشوائي للآبار.

وأوصت الجلسة بضرورة استكمال منظومة متابعة المجامع المائية تنجز حاليا وعرضها في أواخر شهر ماي 2019 ومتابعة دراسة مشروع حاسي الفريد آخر شهر جوان 2019 واعداد تصوّر لفضّ إشكاليات محور بربرة من ولاية جندوبة.

وبرمج المشاركون ، في اللقاء ، عقد جلسة بخصوص مشروع تحسين التصرّف في المنظومات المائيّة الأسبوع المقبل وفق بيانات وزارة الفلاحة والموارد المائية.