جلسة عامة قريبا للنظر في اتفاقيتي تمويل لمد شبكة الكهرباء إقليميا وتطويرها وطنيا

يعقد مجلس نواب الشعب ،يوم الثلاثاء 14 ماي 2019 ، جلسة عامة بداية الساعة التاسعة صباحا للنظر في مشروعي اتفاقيتي تمويل تتعلقان بمد شبكة الكهرباء على المستوى الإقليمي و تطوير قدراتها "الذكية " على المستوى الوطني .

وأشار المجلس، في بيانات نشرها على موقعه الالكتروني، أن الجلسة ستنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا " ( مشروع قانون عدد 9 لسنة 2019).

وتبلغ قيمة الهبة 7 مليون دولار (20,5 مليون دينار) وحصلت عليها تونس من المرفق العالمي للبنية التحتية للمساهمة في تمويل الدراسات البالغ كلفتها 13 مليون دولار الى جانب هبة منحتها الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية بقيمة 5,5 مليون دولار.

وتخطط تونس وايطاليا لمد كابل كهربائي عبر أعماق البحر الابيض المتوسط على امتداد 200 كلم وانجاز محطتي تحويل للكهرباء علما وان المشروع برمته يتطلب استثمارات بين 550 و 600 مليون اورو .

ويناقش المجلس، في مرحلة لاحقة ، اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة المبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء (عدد 16 لسنة 2019).

وستقرض الوكالة الفرنسية للتنمية، الشركة التونسية للكهرباء والغاز مبلغ 120 مليون أورو لاستثمارها في خطة تهدف الى تطوير الخدمات و تقليص ظاهرة احتلاس الكهرباء وادماج الكهرباء من الطاقات المتجددة صلب الشبكة الوطنية للكهرباء.