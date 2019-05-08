مسلسلات خليجية.. تعرف على أحداث الحلقة الثانية من "حدود الشر"

كشفت الحلقة الثانية من مسلسل "حدود الشر" الذي يذاع يوميا على "روتانا خليجية"، في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، عن معرفة الفنانة حياة الفهد التي تؤدي شخصية "نعيمة"، المكان الذي يختبئ فيه نجلها "جاسم"، هربًا من الشرطة بعد أن قام بضرب صديقه بشكل غير متعمد، وأفقده عينه.





قامت "نعيمة" بالتستر على مكان نجلها، ثم تأخذه إلى منزل صديقتها التي تؤدي دورها الفنانة انتصار الشراح، وتطلب منها أن تخفيه عندها فقط ليومين، وتلبي "الشراح" طلب "نعيمة" بشرط بألا يتجاوز المدة التي طلبتها، خوفًا من أن تدخل في مشاكل مع الشرطة.