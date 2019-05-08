أحوال الطقس لليوم الأربعاء

تكون السماء، الأربعاء، مغيمة جزئيا بأغلب الجهات.

تهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

البحر مضطرب فيما ترتفع درجات الحرارة لتتراوح القصوى منها بين 25 و 30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 30 و 35 درجة ببقية الجهات.

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تكون السماء، الخميس، مغشاة بسحب قليلة بأغلب الجهات.

تهب الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 35 كلم/س ببقية المناطق ثم تتجه إلى القطاع الشمالي آخر النهار.

البحر مضطرب فشديد الاضطراب في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و 34 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات و بين 34 و 39 درجة بالجنوب