وزارة الفلاحة تنطلق في شهر ماي 2019 في تنفيذ مشروع لدعم الاستثمارات الفلاحية

تنطلق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في غضون شهر ماي 2019، في تنفيذ مشروع جديد لدعم الاستثمارات في القطاع الفلاحي ومزيد تشريك الشباب بقيمة تناهز 125 الف دولار ممول من طرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو".

وتولى التوقيع على وثيقة هذا المشروع، أمس الثلاثاء، كلّ من وزير الفلاحة، سمير الطيب، والممثل الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنسق المكتب شبه الاقليمي لشمال إفريقيا، فيليب انكرز، وذلك خلال لقاء احتضنته، الوزارةوخصص لتدارس التعاون القائم بينها والمنظمة وسبل تنميته.

ويمتد تنفيذ هذا المشروع على 9 أشهر لينتهي في شهر جانفي 2020، وفق بيانات نشرتها وزارة الفلاحة على موقعها الالكتروني الرسمي.

يشار إلى أنّ التعاون بين وزارة الفلاحة والمنظمة يشمل العديد من المجالات على غرار الموارد الطبيعية والمنظومات الفلاحية والفلاحة الصغرى وحوكمة القطاع والغابات والصيد البحري.

وأبرز منسق المكتب شبه الاقليمي لشمال افريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فيليب انكرز، استعداد منظمة "فاو" لمزيد دعم هذا التعاون المتنوع الذي يشمل، كذلك، مجالات الزياتين والأوساط الواحية وتشغيل الشباب والمرأة الريفية وتربية الماشية وغيرها من المجالات الهامة.

وطلب وزير الفلاحة، من جانبه، دعم منظمة "فاو" لتنظيم الملتقى الثالث للمرأة الفلاحة، الذي يلتئم بالاشتراك مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، على هامش الصالون الدولي للفلاحة والميكنة الفلاحية والصيد البحري المبرمج من 24 الى 29 سبتمبر 2019 بتونس. ولفت الى أن الوزارة خصصت 6 موظفين للعمل بمكتب المنظمة بتونس.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم ورشة عمل خلال شهر جوان 2019 لعرض تقدم كامل البرامج والمشاريع الممولة من المنظمة والتباحث حول البرامج المستقبلية، وفق معطيات الوزارة.