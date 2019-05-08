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نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:36 ص
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رقية جمال
 
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، اليوم الأربعاء.

وقررت إيران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق، وفقما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية.

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المزيد عن: نتنياهو سلاح نووي ايران اسرائيل
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