نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، اليوم الأربعاء.



