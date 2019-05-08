الصحافة العالمية تشيد بتأهل ليفربول التاريخي على حساب برشلونة

طرد فريق ليفربول الإنجليزي نظيره برشلونة من الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز يوم أمس 4-0 في ملعب الأنفيلد.





وفشل برشلونة في استغلال نتيجة مباراة الذهاب بعدما حقق الانتصار في ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة.





وكتبت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، في عنوانها اليوم: أنفيلد يحرق برشلونة.





واشارت الصحيفة إلى أن ليفربول حقق مفاجأة لم يكن يحلم بها احدا من جماهيره في ليلة ظهر برشلونة بشكل سئ مقابل لعب ليفربول تحت قيادة كلوب مباراة تاريخية.





واضافت الصحيفة، أن محمد صلاح مهاجم ليفربول بالرغم من عدم خوضه اللقاء ارتدي قميص مكتوب عليه: لا تستسلم أبدا.

كما كتبت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية في عنوانها الصادر اليوم: ليفربول يعيد للأذهان ذكري مواجهة ميلان.





بينما كتبت الجارديان: ليلة سحرية أخرى في أنفيلد للوصول إلى النهائي.



