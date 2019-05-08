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تقارير: المسيحية آسيا بيبي تغادر باكستان إلى كندا

الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:18 ص
تقارير: المسيحية آسيا بيبي تغادر باكستان إلى كندا
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مـحــمد حســــــــــين
 
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كشفت وسائل إعلام باكستانية، أن آسيا بيبي، وهي امرأة مسيحية تم تبرأتها من تهمة التجديف، بعد أن أمضت ثمانية أعوام في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيها، غادرت باكستان متجهة إلى كندا للم شملها مع بناتها.

وقال ويلسون شودري من الرابطة البريطانية الباكستانية المسيحية لوكالة "أسوشيتيد برس"، اليوم الأربعاء: إنه تلقى رسالة هاتفية من دبلوماسي بريطاني يقول ببساطة، إن "آسيا قد غادرت"، كما أكدت صديقة مقربة لـ"بيبي"، أنها غادرت البلاد.

وتمت إدانة "بيبي" بالتجديف في العام 2009، بعد مشاجرة مع أحد زملائها المزارعين.
وأمضت ثمان سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيها حتى ألغت المحكمة العليا العام الماضي إدانتها. وكانت منذ ذلك الحين في الحجز الوقائي.

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