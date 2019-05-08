تقارير: المسيحية آسيا بيبي تغادر باكستان إلى كندا

كشفت وسائل إعلام باكستانية، أن آسيا بيبي، وهي امرأة مسيحية تم تبرأتها من تهمة التجديف، بعد أن أمضت ثمانية أعوام في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيها، غادرت باكستان متجهة إلى كندا للم شملها مع بناتها.