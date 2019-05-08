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تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 3 رمضان 1440

الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:20 ص
تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 3 رمضان 1440
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يبحث المسلمون يوميا عن مواقيت الصلاة، وموعد أذان المغرب والإفطار وأذان الفجر للسحور في شهر رمضان الكريم 1440، بمحافظات مصر، وإليكم مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي بالقاهرة.

اليوم رمضان ميلادى      الفجر الشروق   الظهر    العصر المغرب     العشاء
الاثنين 1 رمضان 06 مايو 03:32 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:29 م 06:35 م 08:01 م
الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 03:31 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:29 م 06:36 م 08:02 م
الاربعاء 3 رمضان 08 مايو 03:30 ص 05:07 ص 11:52 ص 03:29 م 06:37 م 08:03 م
الخميس4 رمضان      09 مايو        03:29 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:28 م 06:37 م 08:04 م
الجمعة 5 رمضان 10 مايو 03:28 ص 05:05 ص 11:52 ص 03:28 م 06:38 م 08:05 م
السبت 6 رمضان 11 مايو 03:27 ص 05:05 ص 11:52 ص 03:28 م 06:39 م 08:06 م
الاحد 7 رمضان 12 مايو 03:26 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:28 م 06:39 م 08:06 م
الاثنين 8 رمضان 13 مايو 03:25 ص 05:03 ص 11:51 ص 03:28 م 06:40 م 08:07 م
الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 03:24 ص 05:03 ص 11:51 ص 03:28 م 06:41 م 08:08 م
الاربعاء 10 رمضان 15 مايو 03:23 ص 05:02 ص 11:51 ص 03:28 م 06:41 م 08:09 م
الخميس 11 رمضان 16 مايو 03:22 ص 05:01 ص 11:52 ص 03:28 م 06:42 م 08:10 م
الجمعة 12 رمضان 17 مايو 03:21 ص 05:01 ص 11:52 ص 03:28 م 06:43 م 08:11 م
السبت 13 رمضان 18 مايو 03:20 ص 05:00 ص 11:52 ص 03:28 م 06:43 م 08:12 م
الاحد 14 رمضان 19 مايو 03:19 ص 05:00 ص 11:52 ص 03:28 م 06:44 م 08:13 م
الاثنين 15 رمضان 20 مايو 03:19 ص 04:59 ص 11:52 ص 03:28 م 06:44 م 08:14 م
الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 03:18 ص 04:59 ص 11:52 ص 03:28 م 06:45 م 08:14 م
الاربعاء 17 رمضان 22 مايو 03:17 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:46 م 08:15 م
الخميس 18 رمضان 23 مايو 03:16 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:46 م 08:16 م
الجمعة 19 رمضان 24 مايو 03:16 ص 04:57 ص 11:52 ص 03:28 م 06:47 م 08:17 م
السبت 20 رمضان 25 مايو 03:15 ص 04:57 ص 11:52 ص 03:28 م 06:48 م 08:18 م
الاحد 21 رمضان 26 مايو 03:14 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:29 م 06:48 م 08:19 م
الاثنين 22 رمضان 27 مايو 03:14 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:29 م 06:49 م 08:19 م
الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 03:13 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:29 م 06:49 م 08:20 م
الاربعاء 24 رمضان 29 مايو 03:12 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:50 م 08:21 م
الخميس 25 رمضان 30 مايو 03:12 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:50 م 08:22 م
الجمعة 26 رمضان 31 مايو 03:11 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:51 م 08:22 م
السبت 27 رمضان 01 يونية 03:11 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:51 م 08:23 م
الاحد 28 رمضان 02 يونية 03:10 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:52 م 08:24 م
الاثنين 29 رمضان 03 يونية 03:10 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:53 م 08:24 م
الثلاثاء 30 رمضان 04 يونية 03:10 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:53 م 08:25م
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