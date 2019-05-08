وائل نور يتصدر مؤشرات البحث في الحلقة الثانية من شقة فيصل
الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:23 ص
الفجر الفني
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استطاع النجم الراحل وائل نور ، أن يحظى بنسبة مشاهدة عالية خلال مشواره الفني، وحتى بعد وفاته في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "شقة فيصل"، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات نعي للفنان الراحل وائل نور، بعد عرض مشاهدة أمس في مسلسل "شقة فيصل"، الذي تم تصويره منذ سنوات وكان يتم تأجيله، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز.
أظهرت الحلقة الثانية من مسلسل "شقة فيصل" المذاع على شاشة "إم بي سي" مصر، مدى معاناة "ميزو" الشخصية التي يؤديها الفنان كريم محمود عبدالعزيز مع شقيقه "زغللة" الفنان أحمد فتحي، والمصائب التي يُوقعه فيها الأخير، بسبب سلوكه غير المشروع.
- يدخل "ميزو" كريم محمود عبدالعزيز في حالة اكتئاب عقب إلغاء أول زفاف كان مقررًا له أن يغني فيه.
- أثناء هروب "ميزو" برفقة شقيقه "زغللة" تتحطم دراجته البخارية، ويطلب منه صاحب المطعم أن يُصلحها وإلا سُيدخله السجن.
- تحاول "شربات"، الشخصية التي تؤديها الفنانة نسرين أمين، إقناع شقيقتها "سكر"، الشخصية التي تؤديها الفنانة أيتن عامر، بالزواج من زوج خالتها للحصول على الميراث.
- يُحضر "زغللة" فتاة ليل إلى منزل الأسرة، ويُخبر والدته أن تذهب لإحضار التموين، وأثناء وجود الفتاة في الشقة يحضر "ميزو" وتدخل والدتهما عليها، فيخبرها "زغللة" أنه وجد "ميزو" مع الفتاة، يترك بعدها المنزل، ويعيش في سيارة صديقه.
- يخطتف "زغللة" من أنصار أحد المرشحين، بسبب تمزيقه لافتاته الانتخابية، ويطلب "ميزو" ويخبره أنه تم خطفه.
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