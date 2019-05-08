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القنوات الناقلة لمباراة أياكس ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:19 ص
القنوات الناقلة لمباراة أياكس ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا
توتنهام وأياكس
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محمد أيمن
 
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يتحدد اليوم الأربعاء الطرف الثاني لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن حسم ليفربول المقعد الأول بالفوز على برشلونة برباعية نظيفة يوم أمس الثلاثاء.

 

وتنحصر البطاقة الثانية بين اياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي حيث سيتعرف عشاق الكرة في العالم على منافس ليفربول في المشهد الختامي.

 

وكان أياكس أمستردام قد حسم المواجهة الأولى بالفوز على توتنهام في عقر داره ملعب وايت هارت لين الجديد بهدف واحد مقابل لا شيء.

 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع على القنوات التالية:

 

IRIB TV 3

 

Rai 1

 

BTV Action

 

Arena Sport 1

 

beIN SPORTS HD 1

 

SRF zwei HD

 

TVP Sport HD

 

Club RTL

 

Movistar Liga de Campeones HD

 

Polsat Sport Premium 1 HD

 

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