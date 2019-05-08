القنوات الناقلة لمباراة أياكس ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:19 ص
محمد أيمن
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يتحدد اليوم الأربعاء الطرف الثاني لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن حسم ليفربول المقعد الأول بالفوز على برشلونة برباعية نظيفة يوم أمس الثلاثاء.
وتنحصر البطاقة الثانية بين اياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي حيث
سيتعرف عشاق الكرة في العالم على منافس ليفربول في المشهد الختامي.
وكان أياكس أمستردام قد حسم المواجهة الأولى بالفوز على توتنهام في عقر داره
ملعب وايت هارت لين الجديد بهدف واحد مقابل لا شيء.
ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي
لمدينة القاهرة وتذاع على القنوات التالية:
IRIB TV 3
Rai 1
BTV Action
Arena Sport 1
beIN SPORTS HD 1
SRF zwei HD
TVP Sport HD
Club RTL
Movistar Liga de Campeones HD
Polsat Sport Premium 1 HD
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