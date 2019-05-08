أمر ملكي سعودي بتعيين رئيس جديد للهيئة العامة للطيران المدني

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بتعيين عبد الهادي بن أحمد بن عبد الوهاب المنصوري، رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فجر اليوم الأربعاء.

وكان العاهل السعودي أصدر أمراً ملكياً في أواخر يناير الماضي، بإعفاء عبد الحكيم بن محمد بن سليمان التميمي، رئيس هيئة الطيران المدني من منصبه.