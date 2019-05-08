"درة": "الشهرة العربية تتحقق أكثر من خلال مصر" (فيديو)

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قالت الفنانة درة، إنها درست قانون وعلوم سياسية؛ لكون أهلها رفضوا دراستها للتمثيل.



وأضافت "درة"، خلال حوارها ببرنامج "تفاعلكم" على فضائية "العربية"، أنها لو بقيت بتونس ما كانت حققت الشهرة العربية مثلما حققتها من مصر، معقبة: "الشهرة العربية تتحقق أكثر من خلال مصر".



وتابعت، أن أكثر ما يزعجها في حياتها سؤالها المستمر عن الزواج ومواصفات العيس المناسب، منوهة إلى أن الجمال يلعب دور في الدخول لعالم الفن فقط وليس الاستمرار فيه، موضحة أن جمالها ساهم في دخولها المجال بنسبة 60 %.



ونفت ما يثار حول كون علاقتها مع الفنانات التونسيات الموجودة مصر سيئة غير صحيح، مشددة على أن اهم شيء في حقيبتها هو هاتفها المحمول، منوهة إلى أن حسابها عبر "يوتيوب" هكر بالفعل، ولم تدعي ذلك للهروب من بعض التغريدات، مشيرة إلى أنها مدمنة لانستجرام بشكل كبير بالرغم من أنها تتمني ألا يكون موجود.



ونوهت، إلى أنها أيدت ثورات الربيع العربي بمصر وتونس، واليوم ترى أنه كان شتاء وليس ربيع.

