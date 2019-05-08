الأردن: استقالة جميع الوزراء في حكومة عمر الرزاز

أعلنت مصادر أردنية، اليوم الأربعاء، استقالة كل الوزراء في حكومة عمر الرزاز تمهيدا لإجراء تعديل وزاري، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وأوضح رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن التعديل الوزاري يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وقد كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الملقي.

والرزاز خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي وكان وزيراً للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها.



