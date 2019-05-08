تشكيلة توتنهام وأياكس المتوقعة قبل صدام الأبطال

يستقبل فريق أياكس الهولندي نظيره فريق توتنهام الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب يوهان كرويف.

ومن المتوقع أن يدخل أياكس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أندري أونانا

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت – دالي بليند – جويل فيلتمان – نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: فرينكي دي يونج – دوني فان دي بيك – لاس شون – حكيم زياش

خط الهجوم: ديفيد نيريس و دوسان تاديتش

ومن المتوقع أن يدخل توتنهام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: هوجو لوريس

خط الدفاع: توبي ألديرفيريلد – يان فيرتونخين – داني روز – كيران تريبيير

خط الوسط: فيكتور وانياما – كريستيان ايريكسين – موسى سيسوكو – ديلي آلي

خط الهجوم: هيونج مين سون و لوكاس مورا

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهي بفوز فريق أياكس بهدف نظيف على توتنهام في إنجلترا.