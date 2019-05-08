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الثغرة التي منحت ليفربول ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة

الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:15 ص
الثغرة التي منحت ليفربول ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة
برشلونة وليفربول
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الفجر الرياضي
 
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حقق نادي ليفربول الإنجليزي عودة تاريخية أما برشلونة الإسباني بالفوز برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بثلاثية في مباراة الذهاب.

 

وألقت صحيفة "ماركا" الإسبانية اللوم على جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة الذي وصفته بثغرة اللقاء، بعد أن ارتكب خطأين لا يغتفرا في الشوط الأول والثاني، كانا وراء الهدفين الأول والثاني لأصحاب الملعب.



ففي الدقيقة 6، أعاد ألبا الكرة إلى الخلف برأسية غير منضبطة كان في انتظارها ساديو ماني الذي مرر بدوره إلى جوردان هندرسون، ليسدد الأخير وترتد الكرة من يد حارس برشلونة مارك أندري تير شتيجن إلى قدم ديفوك أوريجي، ومنها إلى الشباك.



وبعد مرور نحو 10 دقائق من الشوط الثاني جاء موعد الخطأ الثاني لألبا، حيث تصرف برعونة وحاول مراوغة ترنت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول، إلا أن الأخير التقط الكرة بسهولة وأرسل عرضية إلى جورجينيو فينالدوم الذي سدد في المرمى محرزًا الهدف الثاني لليفربول.



وتكفل فينالدوم وأوريجي مرة أخرى بهز شباك تير شتيجن في الدقيقتين 56 و79 على الترتيب، ليحسم ليفربول تذكرة العبور إلى النهائي المقرر في مدريد أول يونيو المقبل، بانتظار أياكس أمستردام الهولندي أو توتنهام هوتسبير الإنجليزي.



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