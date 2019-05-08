وائل نور يحدث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاهدة في "شقة فيصل"

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات نعي للفنان الراحل وائل نور، بعد عرض مشاهدة أمس في مسلسل "شقة فيصل"، الذي تم تصويره منذ سنوات وكان يتم تأجيله، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز.





وحرص صناع العمل على إذاعة مشاهد وائل نور، على الرغم من تردد أقاويل بأنه سوف يتم حذفها.



