وائل نور يحدث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاهدة في "شقة فيصل"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:11 ص
الفجر الفني
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات نعي للفنان الراحل وائل نور، بعد عرض مشاهدة أمس في مسلسل "شقة فيصل"، الذي تم تصويره منذ سنوات وكان يتم تأجيله، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز.
وحرص صناع العمل على إذاعة مشاهد وائل نور، على الرغم من تردد أقاويل بأنه سوف يتم حذفها.
فى مسلسل "شقة فيصل"، بطولة كريم محمود عبدالعزيز وأيتن عامر، ووائل نور، ونسرين أمين وصلاح عبدالله.
تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يلتقى أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.
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