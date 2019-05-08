الآثار: دخول جميع المتاحف مجانًا في 18 مايو لهذا السبب
الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:12 ص
حسام زيدان
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أعلنت وزارة الآثار، في بيان صادر لها صياح اليوم، أن جميع المتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في جمهورية مصر العربية ستستقبل زوارها مجانًا يوم 18 مايو الجاري.
وأشار البيان أن القرار يأتي في إطار احتفالات وزارة الآثار بيوم المتاحف العالم والذي يوافق ١٨ مايو من كل عام، وعن الفئات المنتفعة بالقرار أوضح البيان أنه يشمل زوار المتاحف من المصريين والعرب والأجانب المقيمين في مصر.
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