موعد مباراة أياكس وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يرحل فريق نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الأربعاء في مهمة محفوفة بالمخاطر إلى ملعب يوهان كرويف أرينا من أجل مواجهة فريق نادي أياكس أمستردام الهولندي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.









وتكمن صعوبة المواجهة لأبناء ماوريسيو بوكيتينو في الخسارة التي تعرض لها الفريق الاسبوع الماضي في مباراة الذهاب على ملعبهم وايت هارت لين بهدف واحد مقابل لا شيء.









ويقتضي على السبيرز تسجيل هدف من أجل معادلة نتيجة اللقاء الأول والبحث عن تسجيل هدف آخر يقودهم إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ الفريق.









ويستعيد توتنهام في مباراة اليوم لخدمات نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين الذي غاب عنه المباراة الأولى بداعي الإيقاف.









في المقابل يستمر غياب الهداف الانجليزي هاري كين بداعي الإصابة وسيشارك بدلاً من الاسباني المخضرم فرناندو يورينتي.









ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وستذاع عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 تعليق علي محمد علي وخليل البلوشي.



