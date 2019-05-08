ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل طفلين جراء حادث دهس سيارة لمجموعة من الأطفال في اليابان

الأربعاء 08/مايو/2019 - 09:02 ص
مقتل طفلين جراء حادث دهس سيارة لمجموعة من الأطفال في اليابان
مكان الحادث بمدينة أوتسو
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قتل طفلان وأصيب 13 شخصا، معظمهم أطفال، جراء حادث دهس سيارة لمجموعة من أطفال إحدى الرياض بمدينة أوتسو اليابانية.

 

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن الحادث وقع عندما كان الأطفال في الشارع، مشيرة إلى أنه تم نقل 13 طفلا ومعلمين اثنين إلى المستشفى. وأشار إلى أن حالة 4 مصابين حرجة.

 

وأضافت الوكالة أن اثنين من الجرحى وهما رضيع ورضيعة لقيا مصرعهما فيما بعد.

 

وذكرت أن عمر الأطفال المصابين يتراوح بين سنتين و3 سنوات.

 

ويتم حاليا تحديد ملابسات الحادث. وتدل المعلومات التمهيدية على أن السيارة قبل دهسها للأطفال اصطدمت بسيارات أخرى.

 

وأصبحت هذه الحادثة الثانية من نوعها في اليابان في الأسابيع الأخيرة. ففي 19 أبريل الماضي دهست سيارة كان يقودها سائق في الـ87 من عمره لحشد من الناس في العاصمة اليابانية طوكيو، الأمر الذي أسفر عن مصرع طفلة (3 أعوام) وأمها وإصابة 8 آخرين.

 

Advertisements
المزيد عن: مكان الحادث مقتل طفلين مدينة أوتسو مجموعة من الأطفال حادث دهس سيارة اليابان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا