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نبيل الخلفاوي: مافعله ليفربول مع برشلوني درس تاريخي

الأربعاء 08/مايو/2019 - 08:59 ص
نبيل الخلفاوي: مافعله ليفربول مع برشلوني درس تاريخي
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الفجر الفني
 
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علق الفنان نبيل الحلفاوي، على المعجزة التي حققها الفريق الإنجليزي ليفربول أمام برشلونة، بعد الفوز عليهم برباعية نظيفة.

وكتب نبيل الحلفاوي تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: "ما فعله اليوم ليفربول أمام برشلونة درس تاريخي لكل أجيال كرة القدم. بل هو يتجاوز الدرس ويتجاوز كرة القدم. هو رسالة لعموم البشر".

وأضاف نبيل الحلفاوي قائلا: "أمام فريق هزمك بثلاثية يقوده ساحر عالمي وأنت مجرد من أهم أسلحتك ومطلوب منك أن تهزمه برباعية وتفعلها.. الرسالة في كلمتين.. لا مستحيل إن أخذت بالأسباب"".
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