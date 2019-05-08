نبيل الخلفاوي: مافعله ليفربول مع برشلوني درس تاريخي
الأربعاء 08/مايو/2019 - 08:59 ص
الفجر الفني
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علق الفنان نبيل الحلفاوي، على المعجزة التي حققها الفريق الإنجليزي ليفربول أمام برشلونة، بعد الفوز عليهم برباعية نظيفة.
وكتب نبيل الحلفاوي تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: "ما فعله اليوم ليفربول أمام برشلونة درس تاريخي لكل أجيال كرة القدم. بل هو يتجاوز الدرس ويتجاوز كرة القدم. هو رسالة لعموم البشر".
وأضاف نبيل الحلفاوي قائلا: "أمام فريق هزمك بثلاثية يقوده ساحر عالمي وأنت مجرد من أهم أسلحتك ومطلوب منك أن تهزمه برباعية وتفعلها.. الرسالة في كلمتين.. لا مستحيل إن أخذت بالأسباب"".
وكتب نبيل الحلفاوي تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: "ما فعله اليوم ليفربول أمام برشلونة درس تاريخي لكل أجيال كرة القدم. بل هو يتجاوز الدرس ويتجاوز كرة القدم. هو رسالة لعموم البشر".
وأضاف نبيل الحلفاوي قائلا: "أمام فريق هزمك بثلاثية يقوده ساحر عالمي وأنت مجرد من أهم أسلحتك ومطلوب منك أن تهزمه برباعية وتفعلها.. الرسالة في كلمتين.. لا مستحيل إن أخذت بالأسباب"".
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