دعاء ثالث يوم رمضان والأوقات المستجابة له
الأربعاء 08/مايو/2019 - 08:53 ص
Advertisements
Advertisements
تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها كل ما يبحثون عنه من أدعية للتضرع لله عز وجل والتقرب له، ويعد اليوم ثالث أيام شهر رمضان الكريم، ولكل يوم دعاء مختلف وله ثوابه وأجره العظيم عند الله عز وجل وإليكم دعاء ثالث يوم رمضان.
دعاء ثالث يوم رمضان
رمضان اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجوَدَ الأجْوَدينَ.
أفضل أوقات دعاء ثالث يوم رمضان
تعد أفضل أوقات إستجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل.
وعند الآذان، والوقت بين الأذان وإقامة الصلاة.
كما أن وقت السجود، وبعد الانتهاء من الصلاة من الأوقات التى يزيد فيها رجاء الإجابة.
كما أن وقت الإفطار من الصيام، من أكثر أوقات إجابة الدعاء.
Advertisements
المزيد عن: وحوي ياوحي موعد صلاة المغرب موعد صلاة التراويح موعد السحور موعد الامساك موعد الافطار موعد الاذان موعد آذان الفجر مواقيت الصلاة في رمضان مواقيت الصلاة مائدة رمضان صلاة شهر رمضان الكريم شهر رمضان سفرة رمضان رمضان كريم رمضان جانا رمضان 2019 رمضان 1440 رمضان
- دعاء اليوم الثالث في شهر رمضان المبارك
- أهم ما بحث عنه المصريون في "جوجل" اليوم.. نجلاء بدر وكندة علوش الأبرز
- في أول يوم صيام.. أدعية قبل الإفطار في رمضان
- أدعية للصائم قبل الإفطار في رمضان
- غيوم في السماء وأمطار متوسطة بالقاهرة.. تعرف على أفضل الأدعية
- أدعية رمضان.. أفضل أدعية لشهر رمضان 1440 - 2019
- "اللھم علّق قَلبي بِالقرآن"..تعرف على أدعية شهر رمضان المبارك
- دعاء اليوم الثالث من رمضان.. تعرف على فضله والأوقات المستجابه له