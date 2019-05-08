دعاء ثالث يوم رمضان والأوقات المستجابة له

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها كل ما يبحثون عنه من أدعية للتضرع لله عز وجل والتقرب له، ويعد اليوم ثالث أيام شهر رمضان الكريم، ولكل يوم دعاء مختلف وله ثوابه وأجره العظيم عند الله عز وجل وإليكم دعاء ثالث يوم رمضان.





دعاء ثالث يوم رمضان

رمضان اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجوَدَ الأجْوَدينَ.





أفضل أوقات دعاء ثالث يوم رمضان