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دعاء ثالث يوم رمضان والأوقات المستجابة له

الأربعاء 08/مايو/2019 - 08:53 ص
دعاء ثالث يوم رمضان والأوقات المستجابة له
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها كل ما يبحثون عنه من أدعية للتضرع لله عز وجل والتقرب له، ويعد اليوم ثالث أيام شهر رمضان الكريم، ولكل يوم دعاء مختلف وله ثوابه وأجره العظيم عند الله عز وجل وإليكم دعاء ثالث يوم رمضان.

دعاء ثالث يوم رمضان
رمضان اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجوَدَ الأجْوَدينَ. 

أفضل أوقات دعاء ثالث يوم رمضان
تعد أفضل أوقات إستجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل.
وعند الآذان، والوقت بين الأذان وإقامة الصلاة.
كما أن وقت السجود، وبعد الانتهاء من الصلاة من الأوقات التى يزيد فيها رجاء الإجابة.
كما أن وقت الإفطار من الصيام، من أكثر أوقات إجابة الدعاء.
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