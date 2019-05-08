أسعار ياميش رمضان اليوم الاربعاء 8-5-2019 في محافظة قنا ثالث أيام رمضان
الأربعاء 08/مايو/2019 - 08:57 ص
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رصدت "الفجر" في محافظة قنا، أسعار ياميش رمضان، اليوم الاربعاء، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت ارتفاعًا في الأسعار بأسواق المحافظة.
حيث بلغ سعر كيلو الكاجو 275 جنيهًا، الزبيب المصرى من 30 لـ35 جنيهًا للكيلو جرام، الزبيب المستورد بـ50 و60 و70 و80 جنيهًا للكيلو جرام، المشمشية من 60 حتى 110 جنيهات للكيلو.
فيما بلغ سعر التين بـ20 جنيهًا للقرص 300 جرام، والكيلو 60 جنيهًا، والتين السورى من 100 لـ130 جنيهًا للكيلوجرام، وسعر القراصيا تبدأ من 60 لـ80 جنيهًا، جوز الهند "الخشن" من 45 لـ50 جنيهًا للكيلو، والتمر هندى من 15 لـ 30 جنيهًا لـ اللفة، والبلح المعلب يبدأ من 15 جنيهًا للعلبة.
وبلغت أسعار المكسرات بالقشر "بندق ولوز وعين جمل" بـ100 جنيه للكيلو، والمكسرات المقشرة من 200 لـ240 جنيهًا للكيلو، وقمر الدين من 8 لـ 10 جنيهات لـ اللفة، قمر الدين السورى من 25 لـ35 جنيهًا للفة، كيلو السودانى مكسرات من 24 جنيهًا لـ30 جنيهًا.
ولقد قال المهندس أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مخابز محافظة قنا، بدأت اليوم الاثنين، عملها في المواعيد التي تم تعديلها خلال شهر رمضان، لتبدأ الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساءا.
وأشار إلى أن مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرفة التجارية، والصندوق الاجتماعي، والجمعية الاستهلاكية، أقامت 11 معرض " أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية الضرورية، منها 3 معارض بمدينة قنا، و8 معارض بباقي المدن الأخرى.
حيث بلغ سعر كيلو الكاجو 275 جنيهًا، الزبيب المصرى من 30 لـ35 جنيهًا للكيلو جرام، الزبيب المستورد بـ50 و60 و70 و80 جنيهًا للكيلو جرام، المشمشية من 60 حتى 110 جنيهات للكيلو.
فيما بلغ سعر التين بـ20 جنيهًا للقرص 300 جرام، والكيلو 60 جنيهًا، والتين السورى من 100 لـ130 جنيهًا للكيلوجرام، وسعر القراصيا تبدأ من 60 لـ80 جنيهًا، جوز الهند "الخشن" من 45 لـ50 جنيهًا للكيلو، والتمر هندى من 15 لـ 30 جنيهًا لـ اللفة، والبلح المعلب يبدأ من 15 جنيهًا للعلبة.
وبلغت أسعار المكسرات بالقشر "بندق ولوز وعين جمل" بـ100 جنيه للكيلو، والمكسرات المقشرة من 200 لـ240 جنيهًا للكيلو، وقمر الدين من 8 لـ 10 جنيهات لـ اللفة، قمر الدين السورى من 25 لـ35 جنيهًا للفة، كيلو السودانى مكسرات من 24 جنيهًا لـ30 جنيهًا.
ولقد قال المهندس أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مخابز محافظة قنا، بدأت اليوم الاثنين، عملها في المواعيد التي تم تعديلها خلال شهر رمضان، لتبدأ الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساءا.
وأشار إلى أن مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرفة التجارية، والصندوق الاجتماعي، والجمعية الاستهلاكية، أقامت 11 معرض " أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية الضرورية، منها 3 معارض بمدينة قنا، و8 معارض بباقي المدن الأخرى.
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