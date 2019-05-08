سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-5-2019 في محافظة قنا

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شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الاربعاء في بنوك محافظة قنا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.56 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدينار الكويتي 56.23 جنيه للشراء، و56.60 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.66 جنيه للشراء، و4.69 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي.

ولقد قال المهندس أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مخابز محافظة قنا، بدأت اليوم الاثنين، عملها في المواعيد التي تم تعديلها خلال شهر رمضان، لتبدأ الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساءا.



وأشار إلى أن مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرفة التجارية، والصندوق الاجتماعي، والجمعية الاستهلاكية، أقامت 11 معرض " أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية الضرورية، منها 3 معارض بمدينة قنا، و8 معارض بباقي المدن الأخرى.



وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والاجنبية.

