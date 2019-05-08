أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 8-5-2019 في محافظة قنا ثالث أيام رمضان
الأربعاء 08/مايو/2019 - 08:51 ص
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رصدت "الفجر" في محافظة قنا، أسعار الأسماك، اليوم الاربعاء بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت انخفاضًا في الأسعار بأسواق محافظة قنا.
حيث شهدت أسعار الأسماك استقرارًا في بعض الأسعار، بالمقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي الكبير نحو 36 جنيهًا، وسجل سعر السمك البلطي الصغير نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك البياض لـ45 جنيهًا، وسجل سعر السمك الحوت 27 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك الذُمار 20 جنيهًا، وسجل سعر السمك البني 39 جنيهًا.
ولقد قال المهندس أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مخابز محافظة قنا، بدأت اليوم الاثنين، عملها في المواعيد التي تم تعديلها خلال شهر رمضان، لتبدأ الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساءا.
وأشار إلى أن مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرفة التجارية، والصندوق الاجتماعي، والجمعية الاستهلاكية، أقامت 11 معرض " أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية الضرورية، منها 3 معارض بمدينة قنا، و8 معارض بباقي المدن الأخرى.
وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والاجنبية.
حيث شهدت أسعار الأسماك استقرارًا في بعض الأسعار، بالمقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي الكبير نحو 36 جنيهًا، وسجل سعر السمك البلطي الصغير نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك البياض لـ45 جنيهًا، وسجل سعر السمك الحوت 27 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك الذُمار 20 جنيهًا، وسجل سعر السمك البني 39 جنيهًا.
ولقد قال المهندس أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مخابز محافظة قنا، بدأت اليوم الاثنين، عملها في المواعيد التي تم تعديلها خلال شهر رمضان، لتبدأ الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساءا.
وأشار إلى أن مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرفة التجارية، والصندوق الاجتماعي، والجمعية الاستهلاكية، أقامت 11 معرض " أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية الضرورية، منها 3 معارض بمدينة قنا، و8 معارض بباقي المدن الأخرى.
وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والاجنبية.
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