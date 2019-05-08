أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 8-5-2019 في محافظة قنا ثالث أيام رمضان

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تشهد أسعار الفاكهة بمحافظة قنا، اليوم الاربعاء، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات، والخوخ 10 جنيهات، والبرتقال 5 جنيهات، والكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري 15 جنية، التفاح الأمريكي 24 جنيها، البلح الأحمر 6 جنيهات، البلح الأسمر 5 جنيهات.

ولقد قال المهندس أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مخابز محافظة قنا، بدأت اليوم الاثنين، عملها في المواعيد التي تم تعديلها خلال شهر رمضان، لتبدأ الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساءا.



وأشار إلى أن مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرفة التجارية، والصندوق الاجتماعي، والجمعية الاستهلاكية، أقامت 11 معرض " أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية الضرورية، منها 3 معارض بمدينة قنا، و8 معارض بباقي المدن الأخرى.



وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والاجنبية.

