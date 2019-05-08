أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 8-5-2019 في محافظة قنا ثالث أيام رمضان

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سجلت أسعار الخضروات بمحافظة قنا، اليوم الاربعاء، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم 3 جنيهات، البطاطس 5 جنيهات، البصل 3.5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 20 جنيها، البامية 16 جنيها، الليمون ما بين 5 إلى 10 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 6 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.



وبلغ سعر الباذنجان الرومي وصل إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3.5 جنيهًا، والفلفل البلدي بـ 4جنيهات، والثوم بـ21 جنيهًا، والبسلة بـ 15 جنيهًا،والسبانخ بـ 3.5 جنيهًا.

ولقد قال المهندس أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مخابز محافظة قنا، بدأت اليوم الاثنين، عملها في المواعيد التي تم تعديلها خلال شهر رمضان، لتبدأ الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساءا.



وأشار إلى أن مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرفة التجارية، والصندوق الاجتماعي، والجمعية الاستهلاكية، أقامت 11 معرض " أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية الضرورية، منها 3 معارض بمدينة قنا، و8 معارض بباقي المدن الأخرى.



وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والاجنبية.

