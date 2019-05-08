هازارد يطلب الرحيل عن تشيلسي رسميا
الأربعاء 08/مايو/2019 - 08:43 ص
منى العوضي
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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي قدم طلبًا للإدارة للسماح له بالمغادرة إلى ريال مدريد الإسباني وذلك في فترة الميركاتو الصيفي.
وقالت صحيفة "الآس" الإسبانية إن مارينا جرانوفسكايا المدير العام لنادي تشيلسي غير مرنة في مفاوضات انتقال هازارد إلى ريال مدريد.
وتطلب إدارة تشيلسي مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع هازارد، مما جعل اللاعب يفكر في التقدم بطلب لتعجيل انتقاله للريال مدريد خاصةً أنها فرصة لن تعوض.
الجدير بالذكر أنه يتبقى موسم واحد فقط على عقده مع تشيلسي وهو الذي يوضح حقيقة التعنت من إدارة نادي البلوز.
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