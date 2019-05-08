ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هازارد يطلب الرحيل عن تشيلسي رسميا

الأربعاء 08/مايو/2019 - 08:43 ص
هازارد يطلب الرحيل عن تشيلسي رسميا
هازارد
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements
أكدت تقارير صحفية إسبانية أن إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي قدم طلبًا للإدارة للسماح له بالمغادرة إلى ريال مدريد الإسباني وذلك في فترة الميركاتو الصيفي.


وقالت صحيفة "الآس" الإسبانية إن مارينا جرانوفسكايا المدير العام لنادي تشيلسي غير مرنة في مفاوضات انتقال هازارد إلى ريال مدريد.


وتطلب إدارة تشيلسي مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع هازارد، مما جعل اللاعب يفكر في التقدم بطلب لتعجيل انتقاله للريال مدريد خاصةً أنها فرصة لن تعوض.


الجدير بالذكر أنه يتبقى موسم واحد فقط على عقده مع تشيلسي وهو الذي يوضح حقيقة التعنت من إدارة نادي البلوز.

Advertisements
المزيد عن: هازارد صفقات ريال مدريد ريال مدريد تشيلسي اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا