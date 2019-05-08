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اليوم.. استكمال مرافعة النيابة في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 07:31 ص
اليوم.. استكمال مرافعة النيابة في محاكمة 213 متهما بـتنظيم بيت المقدس
محاكمة - صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة لليوم الرابع على التوالي سماع مرافعة النيابة العامه خلال جلسة  محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.  

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
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