مسلسلات رمضان 2019.. ياسمين عبد العزيز تفقد صديقتها في "لآخر نفس".. وأحمد العوضي يعيش حالة اكتئاب

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "لآخر نفس" تطورات عديدة حيث تواصل "سلمي" والتي تجسد دورها ياسمين عبد العزيز، محاولة معرفة الحقيقة خلف قتل زوجها حازم "فتحي عبد الوهاب".





وتستعين بسليم "أحمد صالح حسني" وتذهب لصديقتها "ماجدة" لكي تؤكد له تكريمها من وزارة الداخلية والذي اكتشغت انه تكريمًا مزيفًا وانه ليس مقرا لوزارة الداخلية وعندما ذهبت لشقة صديقتها وجدت الشقة تم اشعال النيران بها وتوفت صديقتها وشكت "ياسمين" انها قُتلت وليست الوفاة والنيران قضاء وقدر ويعيش أحمد العوضي، حالة من العزلة والاكتئاب بعد وفاة زوجته ونجله في حادث سيارة.





وانتهت أحداث الحلقة ببحث ياسمين، عن درع التكريم والشهادة ولم تجدهما ثم وجدت رسالة من صديقتها "ماجدة" قبل وفاتها تحذرها فيها أن تنسي كل ما حدث خوفًا علي اولادها.





مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى