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نجم مانشستر سيتي عن ميسي: لا أعتقد أننا سنرى لاعب مثله مرة أخرى

الأربعاء 08/مايو/2019 - 07:26 ص
نجم مانشستر سيتي عن ميسي: لا أعتقد أننا سنرى لاعب مثله مرة أخرى
ميسي
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منى العوضي
 
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اختار إيلكاي جوندوجان، لاعب نادي مانشستر سيتي، الأفضل حسب وجهة نظره ما بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

 

وقال جوندوجان في تصريحات صحفية له: "بالنسبة لي كان دائمًا على مستوى مختلف عن أي شخص آخر، أرى أن كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأفضل بعد ميسي، لكنه ليس على مستوى ميسي من ناحية الـجالاكتيكو".

 

وتابع حديثه: "لا أعتقد أننا سنرى لاعب مثله مرة أخرى، لذلك يجب أن نراه ونستمتع بمشاهدته وهو لا يزال هنا، أنا من أشد المعجبين".

 

وكان نادي مانشستر سيتي قد حقق فوزاً صعباً على ليستر سيتي بهدف نظيف في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز ليستعيد السيتي الصدارة.

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