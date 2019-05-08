تعرف على زوج محسنة توفيق وكواليس زواجها

وبعد وفاتها، أعاد رواد السوشيال ميديا نشر صورتها مع زوجها الوحيد أحمد خليل صبح.





كانت "محسنة" سبق وأن نشرت الصورة قبل خمس سنوات، وكشفت من خلالها كواليس لقائهما وزواجهما، حيث كتبت: "إسم زوجى "أحمد خليل صبح، وهو غير احمد خليل الممثل؛ وهو الزوج الوحيد فى حياتى، أبو عزة خليل ووائل خليل، عرفته فى أول حياتى فور التحاقى بكلية الزراعة".





وأضافت: "وفور إطلاق سراحى من"المعتقل، تمت خطبتنا، وتزوجنا بعد عام تقريبا، ولكن التاريخ الذى كتبناه على خاتم الخطبة كان تاريخ خروجى من السجن بعد أن قضيت فى السجن، دون أى محاكمة، عام وثلاثة شهور قضيتها فى"عنبر المعتقلات" فى سجن النساء بالقناطر الخيرية".



