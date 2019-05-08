ليفربول يحدد توقيت عودة صلاح للملاعب

أكدت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بدأ في التعافي من حالة الإغماء التي لحقت به في مباراة نيوكاسل والتي جمعت الفريقين السبت الماضي على ملعب سانت جيمس بارك لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثين من البريميرليج.

ومن المنتظر أن يعود صلاح إلى المشاركة مع فريقه بصورة طبيعية خلال الأيام المقبلة تمهيداً للزج به في مباراة وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البريميرليج.

وكان يورجن كلوب قد أكد أن صلاح سليم للغاية لكنه يحتاج إلى أخذ قسط من الراحة بعد أن فضل الجهاز الطبي عدم مشاركة اللاعب ضد برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.