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خطوة جديدة تقرب دي ليخت برشلونة

الأربعاء 08/مايو/2019 - 06:44 ص
خطوة جديدة تقرب دي ليخت برشلونة
ماتياس دي ليخت
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محمد أيمن
 
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فجر موقع إسباني مساء الثلاثاء مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد اقتراب الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام من الإنتقال إلى فريق نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقالت " موندو ديبورتيفو " الإسبانية إن توقيع اللاعب لبرشلونة اقترب أكثر من أي وقت مضى حيث عرضت عليه إدارة اليوفي مبلغ 80 مليون دولار وراتب سنوي مرتفع من أجل الإنضمام إلى البيانكونيري وإقناعه بالتخلي عن حلمه لكنه رفض ذلك.

 

وأبلغ مارك أفرمارس المدير الرياضي لأياكس إدارة اليوفي أن اللاعب رفض الإنضمام لبطل الدوري الإيطالي على خلفية إجتماع تم عقده بين الإدارتين على أعقاب لقاء أياكس ويوفنتوس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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