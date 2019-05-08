"الديهي" يكشف تفاصيل عائلة "سيد قطب" ومصيرهم
الأربعاء 08/مايو/2019 - 06:46 ص
نعيم يوسف
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن "عائلة القيادي الإخواني الراحل سيد قطب كانت تعيش في جلباب التكفير، موضحا أنه كان لديه شقيق يدعي محمد وشقيقتين تدعي حميدة وأمينة.
وأضاف "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر" المذاع علي فضائية "TEN"، أن عائلة سيد قطب تنحدر من محافظة أسيوط من أم وأب بسطاء، وخاله كان يدعي "أحمد حسين"، كان مثقف للغاية ومتأثر بأفكار الأديب عباس العقاد، وأخوة "سيد قطب" أيضا تأثرو بالعقاد ولكن ما عدا ما يخص أفكار مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا.
ولفت إلى أن محمد قطب شقيق سيد قطب كان له أفكار تكفيرية أكثر من شقيقه، حيث ألف كتاب بعنوان "هل نحن مسلمون" عام 1959 كفر من خلاله المجتمع بالكامل، تم اعتقاله أكثر من مرة ثم سافر للسعودية عام 1971 ولم يعد منها مرة أخرى".
وأكد، أنه تم القبض على سيد قطب بتهمة التأمر على نظام الحكم وصدر قرار بإعدامه عام 1966، وتم القبض علي حميدة قطب، وحكم عليها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات حيث اتهمت بنقل معلومات وتعليمات من سيد قطب إلى زينب الغزالي، وكذلك المساهمة في لجنة لإعالة أسر المعتقلين، مشيرا إلى أنها خرجت من السجن وتزوجت بعد ذلك الدكتور حمدي مسعود وانتقلت معه للعيش بفرنسا وتوفت عام 2012.
وأضاف "الديهي"، أن أمينة قطب تزوجت من كمال السنانيرى والذي حكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة، ثم انتحر داخل السجن فجأة.
وأضاف "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر" المذاع علي فضائية "TEN"، أن عائلة سيد قطب تنحدر من محافظة أسيوط من أم وأب بسطاء، وخاله كان يدعي "أحمد حسين"، كان مثقف للغاية ومتأثر بأفكار الأديب عباس العقاد، وأخوة "سيد قطب" أيضا تأثرو بالعقاد ولكن ما عدا ما يخص أفكار مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا.
ولفت إلى أن محمد قطب شقيق سيد قطب كان له أفكار تكفيرية أكثر من شقيقه، حيث ألف كتاب بعنوان "هل نحن مسلمون" عام 1959 كفر من خلاله المجتمع بالكامل، تم اعتقاله أكثر من مرة ثم سافر للسعودية عام 1971 ولم يعد منها مرة أخرى".
وأكد، أنه تم القبض على سيد قطب بتهمة التأمر على نظام الحكم وصدر قرار بإعدامه عام 1966، وتم القبض علي حميدة قطب، وحكم عليها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات حيث اتهمت بنقل معلومات وتعليمات من سيد قطب إلى زينب الغزالي، وكذلك المساهمة في لجنة لإعالة أسر المعتقلين، مشيرا إلى أنها خرجت من السجن وتزوجت بعد ذلك الدكتور حمدي مسعود وانتقلت معه للعيش بفرنسا وتوفت عام 2012.
وأضاف "الديهي"، أن أمينة قطب تزوجت من كمال السنانيرى والذي حكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة، ثم انتحر داخل السجن فجأة.
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