أول ظهور لـ"شريف مدكور" عقب خضوعه للجراحة (فيديو)





في أول ظهور للإعلامي شريف مدكور، عقب خضوعه لجراحة بسبب إصابته بورم في القولون وجه التهنئة للجميع بحلول شهر رمضان المبارك.





وشارك جمهوره بثًا مباشرًا من داخل غرفته بالمستشفى قال خلاله كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم أنا الحمد لله عملت العملية وإن شاء الله أبقي كويس عايز أشكر كل الناس اللي سألت عليا".



