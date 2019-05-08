المفتي يعلق على مسألة الإسراف في الطعام خلال شهر رمضان (فيديو)



وقال "علام"، في لقاء مع برنامج "مع المفتي"، المذاع على قناة الناس الفضائية، إنه إذا وصلنا لحد الإسراف فهذا خطأ سلبي للغاية لا يليق بالمسلمين.







وأشار إلى أن القرآن أمر بعدم الإسراف، والمسألة تحتاج إلى وقفة، وهناك الكثير من الأسر تحتاج إلى ما يفيض من هذه المائدة وبالأولى النظر لهم.

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، نصيحة إلى المسلمين في شهر رمضان بخصوص مسألة الإسراف في الطعام.