أحمد موسى تعليقا على فوز ليفربول: "محدش كان مصدق.. مبروك يا أبو صلاح"



وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية: "والله وعملوها.. مبروك يا أبو صلاح.. إن شاء الله هيلعب المباراة القادمة".



وفاز فريق ليفربول على برشلونة بأربعة أهداف نظيفة في مباراة إياب نصف نهائي دوي أبطال أوروبا، بعد أن خسر مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز فريق ليفربول المحترف بين صفوفه المصري الدولي محمد صلاح، على برشلونة برباعية نظيفة في مباراة إياب نصف نهائي دوي أبطال أوروبا قائلا: "محدش كان مصدق".