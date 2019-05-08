رجل أعمال: فكرت في نقل استثماراتي للخارج فترة حكم المعزول محمد مرسي



وأشار "غبور"، في لقاء مع برنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إلى أنه عاصر 6 رؤساء في السياسة والتجارة، وأولهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي أمم الأراضي وهذا سبب "وكسة" لمصر حتى اليوم.



ولفت إلى أن عهد السادات كان جيدا، ومبارك كان وطنيا جدا، ولا يرى عيوب في حكمه سوى أنه طول في الحكم، وبعدها جاءت الثورة ثم عصر محمد مرسي، حيث توقف عن العمل وفكر في نقل استثماراته للخارج.

وأشار إلى أن عدلي منصور أعطى للناس ثقة في الإصلاح.

قال منير غبور، صاحب مجموعة "جي دبليو"، إن الحكومة تعمل جيدا في ملف لكهرباء، ولكن حوالي ربع إنتاج الكهرباء "مسروق" في الشوارع، لافتا إلى أهمية مواجهة هذا الأمر.