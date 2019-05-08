صفقة تبادلية نارية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

أصبح نادي ريال مدريد الاسباني مرتبطًا بالتعاقد مع اسمين كبيرين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، هما الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد والبلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي.

وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن هناك طريقان أمام ريال مدريد للتعاقد مع بول بوجبا، أولهما تقديم عرض كبير قيمته لا تقل عن 140 مليون يورو أو إغراء مانشستر يونايتد بأحد اللاعبين بإدخاله في صفقة تبادلية.

ورشحت الصحيفة الفرنسية الويلزي جاريث بيل نجم توتنهام السابق والذي ارتبط اسمه أكثر من مرة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وأيضاً الألماني توني كروس، للدخول في صفقة "بوجبا".

ويسعي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لضم بعض الصفقات القوية وذلك في إطار "مشروعه الجديد" مع الريال، من أجل العودة للمنافسة على البطولات خلال السنوات المقبلة.